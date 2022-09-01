الخميس 01 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الزراعة تعلن بدء توزيع تقاوي القمح والفول والمحاصيل الشتوية

تقاوي
تقاوي
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كلف  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توفير تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتوزيعها مبكرا على المزارعين قبل بداية موسم الزراعة بوقت كبير.

وأعلن الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، عن بداية انطلاق توزيع تقاوى القمح والفول وكافة المحاصيل الشتوية بمنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجميع أنحاء الجمهورية، وعددها 278 منفذا بالتقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للخريطة الصنفية، وكذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الادارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن توجيهات وزير الزراعة أيضا توفير التقاوى الجيدة المعتمدة وبأسعار أقل من أسعار السوق مناشدا المزارعين الحرص على شراء التقاوي الجيدة المعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية.

جدير بالذكر  ان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده، ويشار أن موسم زراعة القمح يبدأ اعتبار من شهر نوفمبر المقبل.

الزراعة تعلن بدء توزيع تقاوى القمح والفول وكافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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