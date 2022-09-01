«شحط» وليس «جنوحا».. التفاصيل الكاملة لتعويم سفينة بقناة السويس

عادت حركة الملاحة في المجرى الملاحي لقناة السويس لطبيعتها، بعد دقائق من تعويم السفينة AFFINTY V، وهي إحدى ناقلات النفط وتحمل علم سنغافورة طولها 252 مترًا وخط سيرها كانت قادمة من البرتغال وفي طريقها إلى ميناء ينبع بالسعودية.

وأكدت مصادر بهئية قناة السويس، أن السفينة شحطت داخل المجرى الملاحي، ولكنها لم تتعرض لجنوح مثل سفينة إيفرجيفن، كما رددت بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن شحوط السفينة أمر طبيعي، يحدث مرات عدة، ولكن رجال هيئة قناة السويس يتعاملون معاها على الفور.

وأضاف أنه فور تعرض السفينة للشحط، انتقل عدد من القاطرات، وسارعوا في عملية تعويمها، ونجحوا في تعديل مسارها مجددًا لتستكمل رحلتها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن قناة السويس تعمل بكامل طاقتها.

وأشار المصدر إلى أن السفينة ستصل في موعدها المحدد وتأخير عبورها للمجرى الملاحي لقناة السويس لم يستغرق سوى دقائق معدودة.

قناة السويس تكشف معلومات عن السفينة الجانحة قبل تعويمها

فيما قال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي في القناة، مؤكدا أن المجرى الملاحي يعمل بكامل طاقته.

وأوضح المتحدث باسم هيئة قناة السويس، أن إحدى السفن شحطت في المجرى الملاحي وهي إحدى ناقلات النفط وتسمى AFFINITY V وتحمل علم سنغافورة طولها 252 مترا وخط سيرها كانت قادمة من البرتغال وفي طريقها إلى ميناء ينبع بالسعودية وكان مقرر وصولها ٢ سبتمبر.

وأكد أن هيئة قناة السويس تعاملت على الفور مع السفينة ونجحت في إعادتها لمسارها الطبيعي بشكل سريع وان حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي في قناة السويس.

وفي وقت سابق، أفادت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، بأن هناك أنباء عن جنوح سفينة بترول قادمة من الإسماعيلية ومتجهة إلى السويس.