الأربعاء 31 أغسطس 2022
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حوادث

تأجيل محاكمة الطالب المتهم بسب «راشفورد» لـ8 سبتمبر

محكمة
محكمة
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قررت محكمة المنصورة الاقتصادية بالدقهلية، تأجيل نظر قضية سب طالب في كلية الطب الممقيم مركز أبو حماد محافظة الشرقية، بتوجيه عبارات عنصرية وقذف للاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي على تويتر لجلسة 8 سبتمبر؛ للحكم.

وأقام محامو راشفورد دعوى قضائية ضد الطالب المصري اتهموا فيها الشاب باستخدام عبارات مسيئة جدا وتحض على العنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الخاصة باللاعب.

وأكد محامي الطالب المصري أنه لم يقصد توجيه السباب أو العنصرية ضد اللاعب، لكنه كان غاضباً فقط من أداء لاعب مانشستر يونايتد في إحدى المباريات، وأشار إلى أن الطالب قام بحذف ما كتبه بعد ذلك منذ فترة.

محكمة المنصورة الاقتصادية سب طالب كلية الطب ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد

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