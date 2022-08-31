الأربعاء 31 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

لجنة تحقيق رسمية تنذر نتنياهو بشأن «أسوأ كارثة احتفال دينى» فى إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
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بعث لجنة تحقيق إسرائيلية رسمية رسالة إلى بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود، تحذره فيها بشأن مسؤوليته خلال حادث تدافع خلال احتفال ديني أودى بحياة 45 شخصًا، فيما أصيب نحو 100 آخرين.

ووجهت لجنة تحقيق رسمية، في واحدة من أسوأ الكوارث المدنية في إسرائيل، إنذارا لنتنياهو- لكونه رئيسًا سابقًا للحكومة- ومسؤولا كبيرا في الشرطة، أمس الثلاثاء، بأنهما قد يتشاركان المسؤولية عن الحادث.

تفاصيل رسالة إنذار إلى نتنياهو

وحققت اللجنة في ملابسات الكارثة التي نتجت عن تدافع لحشد من آلاف الزوار في ممر ضيق في أثناء احتفال ديني أعلى منحدرات جبل الجرمق شمال إسرائيل خلال العام الماضي، حيث احتشد ما يقدر بنحو 100 ألف زائر.

وجاء في الرسالة الموجهة لنتنياهو: "لم يتصرف كما هو متوقع من رئيس للوزراء لمعالجة مخاوف السلامة القائمة منذ فترة طويلة في الموقع على الرغم من أنه كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بهذه الشواغل"، حسبما نشرت وكالة «رويترز».

ويحق للأشخاص الذين تخاطبهم اللجنة الرد على ادعاءاتها كما لا يعني خطاب الإنذار بالضرورة أنه سيتم اتخاذ أي إجراء ضدهم.

وجاء الإنذار قبل شهرين فقط من انتخابات الكنيست المقررة في نوفمبر المقبل، التي يتنافس خلالها نتنياهو على منصب رئيس الحكومة.

في السياق ذاته، قال حزب الليكود إنه يشاطر أسر الضحايا أحزانها، لكنه اتهم الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة يائير لابيد، باختيار توقيت ذي مغزى سياسي لإصدار الرسالة في خضم الحملة الانتخابية.

إسرائيل نتيناهو حزب الليكود انتخابات الكنيست لابيد مغزى سياسي

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لجنة تحقيق رسمية تنذر نتنياهو بشأن «أسوأ كارثة احتفال دينى» فى إسرائيل

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