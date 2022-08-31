حبس راكب حاول تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، الأربعاء، بحبس راكب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة- ترامادول وحشيش- عبر مطار القاهرة.

البداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط راكب مصري عثر بحوزته على كمية من شرائط لعقار الترامادول المخدر وقطعة حشيش.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط القادمة من إحدى الدول، وتم ترقب دخول أحد الركاب لإنهاء الإجراءات الجمركية .

وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا، أسفر عن ضبط 78 شريطًا لعقار الترامادول المخدر وقطعة من مخدر الحشيش مخفاة داخل لفافات من الورق الحرارى.