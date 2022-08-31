الأربعاء 31 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حبس راكب حاول تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة

جريدة الدستور
ads

أمرت نيابة النزهة الجزئية، الأربعاء، بحبس راكب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة- ترامادول وحشيش- عبر مطار القاهرة.

البداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط راكب مصري عثر بحوزته على كمية من شرائط لعقار الترامادول المخدر وقطعة حشيش.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط القادمة من إحدى الدول، وتم ترقب دخول أحد الركاب لإنهاء الإجراءات الجمركية .

وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا، أسفر عن ضبط 78 شريطًا لعقار الترامادول المخدر وقطعة من مخدر الحشيش مخفاة داخل لفافات من الورق الحرارى.

راكب مصرى مطار القاهرة حبس ترامادول عقار الترامادول

رئيس التحرير

وائل لطفي

منع الاصطياد فى «الماء العكر»

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يرفع دعم التموين الاستثنائي إلى 300 جنيه

زيادة جديدة.. أسعار الفراخ والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-8-2022

أصغرهم 7 أشهر.. ننشر صور أسرة واقعة حريق شقة الإسكندرية

التصديري للصناعات الهندسية يعلن عن ورش عمل يقدمها مشروع تطوير التجارة

مصرع 3 عناصر إجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالأقصر وأسوان

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بالختام.. و«السوقى» يخسر 4.8 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العمل الثقافى بين الوظيفة والمسئولية

ماجد حبته

توطين صناعة السيارات

أحمد الصغير

ردا على د.عمرو هاشم ربيع: لا عودة أو اعتراف أو تعايش لمصر مع الإرهاب دعويا كان أم سياسيا!

أميرة عبد الكريم

متلازمة المطبخ من هنا

جلال حمام

لا أحد يستطيع خداع المصريين

د. القس صفوت البياضى

مفاتيح ثلاثية لانتقاء الكلمة

محمد رفعت

اسمه فن العلاقات العامة!

جمال رشدي

بابا الكنيسة.. والوطن

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

لجنة تحقيق رسمية تنذر نتنياهو بشأن «أسوأ كارثة احتفال دينى» فى إسرائيل

رئيس وزراء إسرائيل يزور ألمانيا للتباحث حول الاتفاق النووى الإيرانى

إصابة 25 فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى خلال مواجهات مع الاحتلال