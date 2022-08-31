الأربعاء 31 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

سقوط تاجر مخدرات يروج 17 كيلو هيروين بالشرقية

هيروين
هيروين
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تمكنت مكافحة المخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من القبض على عاطل بحوزته 17 كيلو مخدرة بقصد الاتجار والتربح بدائرة مركز أبوكبير.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع الشرقية، عن قيام كل من "محمد ع ال" 33 عاما عاطل مقيم بندر أبوكبير، وسبق اتهامه فى عدد 2 قضية ضرب أفضى لموت ومخدرات، آخرها القضية رقم 8393 لسنة 2013 جنايات قسم ثانى الزقازيق، بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، وخاصة مخدر الحشيش، تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، تم ضبطه بحوزته 15 كيلو من مخدر الهيدرو، كيلو و500 جرام هيروين، و500 جرام لمخدر الشابو، وبندقية خرطوش عيار 12 ماركة شوت جن.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر رقم 12817 جنايات أبوكبير لسنة 2022 وتمت إحالته للنيابة العامة، التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

عاطل القبض مديرية أمن الشرقية الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

منع الاصطياد فى «الماء العكر»

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