الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس 6 متهمين 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

حبس
حبس
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أمرت جهات التحقيق، بحبس 6 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

حبس 6 متهمين نشر أخبار كاذبة جهات التحقيق

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