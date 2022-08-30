جاهزون للمستقبل الرقمى.. جامعات تكنولوجية تضمن لمصر مكانًا فى الغد

تطوير التعليم ومواكبة متطلبات سوق العمل والتحول الرقمى والتكنولوجى، جميعها ملفات تحظى بأهمية قصوى لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتندرج ضمن محور تنمية الإنسان ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، ويجرى ترجمتها على أرض الواقع من خلال خطوات عملية، أبرزها إنشاء ٣ جامعات تكنولوجية لأول مرة فى مصر، هى: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، وبنى سويف التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا»، تنفيذًا للمرحلة الأولى من خطة طموح تستهدف إنشاء ٦ جامعات تكنولوجية إضافية، بالمرحلة الثانية.

«الدستور» تستعرض فى التقرير التالى معلومات تفصيلية عن كل جامعة من الجامعات المزمع إنشاؤها، وأبرز برامجها التعليمية.

«الغربية التكنولوجية» تعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

تبلغ مساحتها ١٠ آلاف متر مربع، بقيمة تقديرية ٢٥١.٢ مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن ٨٩٪. تضم برامج: «تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية».

«طيبة الجديدة» تنقل السياحة والخدمات الفندقية إلى مستويات عالمية

مقامة على مساحة ١٣٠ ألفًا و٣٦٨ مترًا مربعًا، بقيمة تقديرية ٥٤٣ مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ الإنشائية ٨٣٪.

تضم برامج: «تكنولوجيا البناء والتشييد، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا الصناعات الخشبية».

تمنح الجامعات التكنولوجية الدرجات العلمية الآتية: «الدبلوم العالى المهنى، والبكالوريوس المهنى، والماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية» فى التكنولوجيا فى التخصص.

كما يُحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناءً على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، مُتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكل الأمور المتعلقة بالدراسة. يذكر أن المرحلة الأولى للمشروع شهدت إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية، هى: «جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، وجامعة بنى سويف التكنولوجية»، وبدأت الدراسة بها فى العام الدراسى ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الأيام الماضية، جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، رفقة الدكتور عربى كشك، رئيس الجامعة، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة. وقال الوزير إن هذه الجامعات تُمثل رافدًا حديثًا ومهمًا فى مسارات التعليم العالى فى مصر، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وتُسهم فى توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالمية؛ بما يسمح بتخريج كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل.

«السادس من أكتوبر» أمل مصر فى استعادة الريادة بالزراعة والنقل

مقامة على مساحة ٤٩ ألفًا و٦٥٧ مترًا مربعًا، بقيمة تقديرية ٤٥٩.٢ مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن ٧٠٪. تضم برامج: «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، والتخصصات الصحية».

«برج العرب» تخدم استراتيجية توطين صناعة الآلات

مقامة على مساحة ٤٢ ألف متر مربع، بقيمة تقديرية ٣٨٧.٥ مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ حتى الآن ٩٤٪.

تضم برامج: «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، والتخصصات الصحية، وتكنولوجيا السكك الحديدية».

«شرق بورسعيد» تركز على صناعة الأثاث والنقل البحرى وإدارة الموانئ

مقامة على مساحة ٧٠ ألفًا و١٤٠ مترًا مربعًا، بقيمة تقديرية ٥٧٠ مليون جنيه، وتصل نسب التنفيذ حتى الآن ٧٣.٣٪. تضم برامج: «تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا النقل البحرى والموانئ، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر».

«أسيوط الجديدة» تتيح تخصصات البناء والتشييد والصناعات الكيماوية

مقامة على مساحة ٦٥ ألفًا و١٠٠ متر مربع، بقيمة تقديرية ٣٨٧.٥ مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ ٨٠٪. وتضم برامج: «تكنولوجيا البناء والتشييد، وتكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، والتخصصات الصحية».