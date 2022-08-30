الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

زوج أم ينهي حياة طفل بوصلة تعذيب في الدقهلية

الضحية
الضحية
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لقى طفل مصرعه متأثراً بإصابته المتفرقة بالجسد بعد تعرضه للعذيب على يد زوج والدته بقرية كفر بداوى التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. 

البداية بتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى شربين العام، بوصول الطفل "محمد.ص.إ"5 سنوات ومقيم مع والدته بقرية كفر بداوى جثة هامدة، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم اثر تعدى من آخرين.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شقيقته، اتهمت  ، زوج والدتها بالتعدى على شقيقها بالضرب بالأيدى وخرطوم مياه من البلاستيك، وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة المباشرة التحقيقات، والتى أمرت بنقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى الدولي.

طفل المنصورة محافظة الدقهلية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية مستشفى شربين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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