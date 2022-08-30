الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

انتشال جثة مجهولة الهوية من ترعة فى قنا

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة غريق مجهولة الهوية، من ترعة المرة بالشيخ سالم، فى نجع حمادى بقنا.

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا  قد تلقى إخطارا يفيد بالعثور على جثة غريق فى ترعة المرة بنجع حمادي شمال قنا، وتم انتشالها والدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة.

وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

قوات الانقاذ النهري قنا جثة مجهولة الهوية نجع جمادى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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