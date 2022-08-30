انتشال جثة مجهولة الهوية من ترعة فى قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة غريق مجهولة الهوية، من ترعة المرة بالشيخ سالم، فى نجع حمادى بقنا.

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا يفيد بالعثور على جثة غريق فى ترعة المرة بنجع حمادي شمال قنا، وتم انتشالها والدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة.

وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.