حبس عامل طعن زوجته بسبب خلافات بينهما في الشرقية

قررت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل لشروعه فى قتل زوجته بطعنها بـ«سكين» في البطن بسبب خلافات بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة لمستشفى ههيا المركزى بوصول "أسماء.ا" 33 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز شرطة ههيا، مصابة بطعنة نافذة بالبطن، وحالتها مستقرة.



وتبين من التحريات الأولية والفحص قيام "سالم ع " 37 عاما عامل زوج المجني عليها بارتكاب الواقعة، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية، استل على إثرها سكينا من المطبخ وتعدى عليها محدثا إصابتها بطعنه نافذة بالبطن، ولاذا بالفرار.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بههيا التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.