الإثنين 29 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

ارتفاع سعر الذهب بعد تراجع الدولار

الذهب
الذهب
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عكست أسعار الذهب اتجاهها، اليوم الاثنين، ليجري تداولها مرتفعة مع فقدان اتجاه صعودي للدولار قوته الدافعة، بعد أن كان المعدن النفيس هبط في وقت سابق في الجلسة إلى أدنى مستوياته في شهر في أعقاب إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.07 بالمئة إلى 17380.00 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق اليوم، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ 27 يوليو تموز عند 1720.31 دولار.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.04 بالمئة إلى 1750.50 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار قليلا من أعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الحائزين لعملات أخرى.
وفي خطاب ألقاه في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة الماضي، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة إلى المستويات اللازمة لكبح التضخم.
وتتوقع الأسواق الآن زيادة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل في سبتمبر أيلول.
كما دعا صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.
ويعتبر الذهب أداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 18.77 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.15 بالمئة إلى 864.74 دولار. وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2138.30 دولار.

وفي وقت سابق، عززت العقود الآجلة للنفط مكاسبها، فيما قفز خام برنت 4 دولارات إلى 105.06 دولار للبرميل.

أسعار الذهب الذهب المعدن النفيس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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