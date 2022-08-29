الإثنين 29 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تزوجها عرفيًا ورفض الاعتراف بحملها.. فتاة تحرر محضرًا ضد لاعب كرة شهير

ارشيفية
ارشيفية
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حررت فتاة محضرًا ضد لاعب كرة قدم شهير بديوان قسم شرطة الهرم، تتهمه فيه بالزواج منها عرفيًا منذ قرابة الـ6 أشهر، وحملها منه وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وعدم اعترافه بالجنين، وتنصله منها مؤخرًا.

تلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من فتاة في العقد الثالث من عمرها، تتهم فيه لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفيًا وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وأضافت المبلغة أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة الـ6 أشهر، وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة بدائرة القسم، وعند علمه بحملها منه مؤخرًا استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.

وتجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات البلاغ، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لاعب كرة قدم شهير قسم شرطة الهرم عرفى ورقتي الزواج العرفي قسم شرطة الاهرام الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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