اليابان تتعهد بدعم حصول إفريقيا على مقعد دائم فى مجلس الأمن الدولى

تعهّد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بالضغط من أجل حصول قارة إفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل "معالجة الظلم التاريخي" تجاهها.

وقال كيشيدا، في كلمته التي ألقاها من بلده عبر الفيديو بسبب إصابته بكوفيد، السبت، في اختتام "ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا" (تيكاد) في العاصمة تونس: إنه من "الملحّ معالجة الظلم التاريخي تجاه إفريقيا ومنحها مقعدا دائما في مجلس الأمن حتى يعمل بفاعلية".

وأوضح كيشيدا أنه سيدعو مع شغل بلاده العام القادم وحتى 2024 مقعدا غير دائم في المجلس إلى إصلاح هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة، وتخصيص مقعد دائم فيها للقارة.

وأضاف كيشيدا أن "اليابان مستعدة لتكثيف جهودها في هذا الاتجاه، وستكون لحظة حقيقية للأمم المتحدة"، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، مساء الأحد.

وتابع: "لكي تعمل الأمم المتحدة بفاعلية من أجل السلام والاستقرار، هناك حاجة ملحة لتقوية الأمم المتحدة من خلال إصلاح مجلس الأمن".

وأعاد فوميو كيشيدا التأكيد على أن طوكيو ستقوم بـ"استثمارات عامة وخاصة" في القارة بقيمة 30 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة القادمة، مشددا على أنها "تريد مزيد تعزيز الشراكة مع إفريقيا".

كما أكد، السبت، أن اليابان ستمول تدريب "كوادر أمنية وعاملين في الأمن"، وتساعد في تنظيم انتخابات "نزيهة وشفافة"، وتدعم تحسين الخدمات الإدارية والجمركية.

وأشار رئيس الوزراء الياباني، أيضا، إلى الوضع "الذي يتدهور مع تزايد اللاجئين ونقص الغذاء في القرن الإفريقي"؛ حيث "ستعين اليابان مبعوثا خاصا".

أما فيما يتعلق بمنطقة الساحل المضطربة، فإن اليابان ستقدم مساعدة بقيمة 8,3 مليار دولار من أجل "تحسين الخدمات الإدارية لخمسة 5 ملايين من سكان هذه المنطقة".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يضم 15 عضوا، خمسة منهم دائمون «الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا»، بينما تشغل بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المقاعد الأخرى بالتناوب لمدة عامين.