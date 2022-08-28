الأحد 28 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

اليابان تتعهد بدعم حصول إفريقيا على مقعد دائم فى مجلس الأمن الدولى

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
ads

تعهّد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بالضغط من أجل حصول قارة إفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل "معالجة الظلم التاريخي" تجاهها.

وقال كيشيدا، في كلمته التي ألقاها من بلده عبر الفيديو بسبب إصابته بكوفيد، السبت، في اختتام "ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا" (تيكاد) في العاصمة تونس: إنه من "الملحّ معالجة الظلم التاريخي تجاه إفريقيا ومنحها مقعدا دائما في مجلس الأمن حتى يعمل بفاعلية".

وأوضح كيشيدا أنه سيدعو مع شغل بلاده العام القادم وحتى 2024 مقعدا غير دائم في المجلس إلى إصلاح هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة، وتخصيص مقعد دائم فيها للقارة. 

وأضاف كيشيدا أن "اليابان مستعدة لتكثيف جهودها في هذا الاتجاه، وستكون لحظة حقيقية للأمم المتحدة"، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، مساء الأحد.

وتابع: "لكي تعمل الأمم المتحدة بفاعلية من أجل السلام والاستقرار، هناك حاجة ملحة لتقوية الأمم المتحدة من خلال إصلاح مجلس الأمن".

وأعاد فوميو كيشيدا التأكيد على أن طوكيو ستقوم بـ"استثمارات عامة وخاصة" في القارة بقيمة 30 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة القادمة، مشددا على أنها "تريد مزيد تعزيز الشراكة مع إفريقيا". 

كما أكد، السبت، أن اليابان ستمول تدريب "كوادر أمنية وعاملين في الأمن"، وتساعد في تنظيم انتخابات "نزيهة وشفافة"، وتدعم تحسين الخدمات الإدارية والجمركية.

وأشار رئيس الوزراء الياباني، أيضا، إلى الوضع "الذي يتدهور مع تزايد اللاجئين ونقص الغذاء في القرن الإفريقي"؛ حيث "ستعين اليابان مبعوثا خاصا".

أما فيما يتعلق بمنطقة الساحل المضطربة، فإن اليابان ستقدم مساعدة بقيمة 8,3 مليار دولار من أجل "تحسين الخدمات الإدارية لخمسة 5 ملايين من سكان هذه المنطقة".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يضم 15 عضوا، خمسة منهم دائمون «الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا»، بينما تشغل بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المقاعد الأخرى بالتناوب لمدة عامين.

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا القارة الإفريقية مجلس الأمن الدولي مقعد للقارة الإفريقية تعهد ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

القوافل الثقافية

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

«3 أيام ضرب» السجن 15 سنة لقاتل زوجته فى الغربية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 28-8-2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأمن الاجتماعى

لواء.حمدى البطران

المفرمة

لواء. محسن الفحام

الترشيد المأمول

ماجد حبته

سفيرهم فى القطب الشمالى!

د.أحمد الخميسى

على الغاياتى.. الشعر والوطنية

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

"عودة حذرة".. 7 أسباب ساعدت على التقارب بين تركيا وإسرائيل

الذكرى الـ 125 للمؤتمر الصهيوني وترميم صورة "هرتزل": الرئيس الإسرائيلي في سويسرا

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى