الأحد 28 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس سيدتين بتهمة ممارسة الشذوذ فى فندق بالهرم

حبس سيدة
حبس سيدة
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، اليوم الأحد، بمعاقبة سيدتين بالسجن عامًا مع إيقاف التنفيذ في تعاطي المواد المخدرة وممارسة الشذوذ داخل أحد الفنادق الشهيرة بالهرم. 

وتعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بوجود شبكة شذوذ جنسي بين شباب عاطلين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم موبايل لتصوير علاقتهم المحرمة، ومخدر الحشيش.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

قسم شرطة الهرم السجن معسكر الأمن المركزي محكمة جنايات القاهرة شبكة شذوذ جنسي الواقعة

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