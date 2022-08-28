حبس سيدتين بتهمة ممارسة الشذوذ فى فندق بالهرم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، اليوم الأحد، بمعاقبة سيدتين بالسجن عامًا مع إيقاف التنفيذ في تعاطي المواد المخدرة وممارسة الشذوذ داخل أحد الفنادق الشهيرة بالهرم.

وتعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بوجود شبكة شذوذ جنسي بين شباب عاطلين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم موبايل لتصوير علاقتهم المحرمة، ومخدر الحشيش.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.