الأحد 28 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة 4 في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

اسعاف
اسعاف
ads

وقعت مشاجرة نشبت بين عائلتين، بقرية حاجر بني سليمان بمحافظة بني سويف، أدت إلى إصابة 4 أشخاص، بإصابات بالغة.

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف.

أمر مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وفرض كردونًا أمنيًا حول القرية لمنع تجدد الاشتباكات، وضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف المصابين في المشاجرة لتلقي العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف الجامعي، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

مشاجرة عائلتين محافظة بني سويف 4 أشخاص الاسعافات الأولية اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

القوافل الثقافية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 28-8-2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

«ألبسوه رداء حريمى لإذلاله».. 4 أشقاء يقتلون زوج شقيقتهم ويمثلون بجثمانه

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على الحساب الموحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفيرهم فى القطب الشمالى!

د.أحمد الخميسى

على الغاياتى.. الشعر والوطنية

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

أحمد الصغير

حقيقة أشهر وأنجح أكاذيب جماعة الإخوان.. دورهم فى حرب فلسطين!

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين تطالب إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء

فلسطين: لن نسمح بالتعامل مع الأسرى فى سجون الاحتلال بطريقة غير إنسانية