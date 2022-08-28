إصابة 4 في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

وقعت مشاجرة نشبت بين عائلتين، بقرية حاجر بني سليمان بمحافظة بني سويف، أدت إلى إصابة 4 أشخاص، بإصابات بالغة.

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف.

أمر مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وفرض كردونًا أمنيًا حول القرية لمنع تجدد الاشتباكات، وضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف المصابين في المشاجرة لتلقي العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف الجامعي، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.