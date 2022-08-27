توجيه من الرئيس السيسى بشأن مجمعات الأسواق النموذجية بالقاهرة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات حماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه سيادته بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة، وكذلك الاستفادة من مياه السيول وتخزين مياهها، مع مراعاة تناغم واتساق أي إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية.

كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس باستكمال كل مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح، وتزويده بكل الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم.

وفيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى، تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقي عند طريق حسين كامل، حيث وجه الرئيس بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي باعتباره امتدادًا لطريق السويس ومدخلًا رئيسيًا لشرق القاهرة، والاهتمام بالتنسيق الحضاري والتشجير، مع رفع كفاءة المباني وتطوير الأراضي الفضاء المحيطة بالطريق.

وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق النموذجية المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز، حيث وجه السيد الرئيس بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق، وغيرها من المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتنسيق الحضاري لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً القيادة الاستراتيجية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الفنون والثقافة، ومسجد مصر.