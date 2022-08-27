السبت 27 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

ما هو الهيدروجين الأخضر الذى تناقشه مصر فى مؤتمر «تغير المناخ»؟

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر
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"صفر كربون ولا يلوث شيئا".. لهذه الأسباب اتجهت أنظار العالم مؤخرًا نحو الهيدروجين الأخضر، ومصر خاصة، وذلك كي تتحول مصر لمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، تزامنًا مع قرب انعقاد قمة المناخ التي من المقرر أن تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، حيث وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأطراف حكومية 7 مذكرات تفاهم جديدة، مع تحالفات عالمية لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة.

ويعد استخدام الهيدروجين الأخضر مصدرًا للطاقة النظيفة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كأحد الحلول لمواجهة نفاد الطاقة التقليدية.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الهيدروجين الأخضر:

1- يعد الهيدروجين الأخضر عملية كهربائية بها تحليل جزيئات الماء المكونة من أكسجين وهيدروجين.

2- وتعد الطاقة المستخدمة في عملية استخراج الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

3- يجب أن تكون الطاقة المستخدمة في استخراج الهيدروجين الأخضر صفر كربونية ولا يوجد بها الكربون، باعتباره أهم مسببات الاحتباس الحراري.

4- يعتبر الهيدروجين من أكثر العناصر المنتشرة في الغلاف الجوي وتقنية استخلاصه ليست صعبة ويمكن تطبيقها بشكل بسيط.

5- ظهر مصطلح الهيدروجين الأخضر منذ 3 سنوات.

6- انخفض سعر استخراج وفصل الهيدروجين الأخضر مؤخرًا.

7- تكلفة إنتاج كيلو هيدروجين تتراوح بين 3 و7 دولارات.

8- انخفض إلى 3 دولارات خلال عام 2022 حيث من المقرر أن ينخفض خلال السنوات المقبلة إلى دولار واحد فقط.

 9- يعد عائد استخدام الهيدروجين الأخضر في ارتفاع مستمر.

10- من مميزات الهيدروجين الأخضر أنه يمكن تخزينه لفترات طويلة.

جدير بالذكر، أن الهيدروجين الأخضر يعد إحدى الطاقات النظيفة التي توجهت أنظار العالم إليه مؤخرًا خاصة مصر، ضمن خطة مصر لمكافحة التلوث والتغير المناخي، ويأتي هذا تزامنًا مع تحضيرات مصر بشأن قمة المناخ التي تستضيفها بشرم الشيخ، بحضور عالمي لشخصيات بارزة من مختلف دول العالم، حيث تعد هذه القمة من أهم القمم التي تعقد لمكافحة التغير المناخي.

ابرز المعلومات احد الحلول استخدام الهيدروجين الأخضر أخضر أحتباس

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