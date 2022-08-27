السبت 27 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

محافظات

متحف سوهاج ينظم معرضًا مؤقتًا بعنوان «كنوز سوهاج المنسية»

المتحف
المتحف
ads

نظم متحف سوهاج القومي بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج، وأديرة سوهاج الأثرية، ‏‏معرضًا مؤقتًا بعنوان "كنوز سوهاج المنسية" وذلك لتسليط الضوء على الأيقونات القبطية الغير مسجلة ‏‏بأديرة سوهاج الأثرية.‏

يضم المعرض 9 أيقونات قبطية غير مسجلة من أديرة محافظة سوهاج الأثرية ‏أبرزها أيقونتان تمثلان السيدة العذراء ‏تحمل السيد المسيح، ‏وأيقونة رئيس الملائكة ميخائيل، وأيقونة الملاك ‏غبريال، وأيقونة الأنبا بسادة، والأنبا ‏أباديون.‏

ويقام المعرض بقاعة العرض المؤقت بمتحف سوهاج القومي ويستمر ‏حتى 20 سبتمبر 2022، وجميع ‏معروضات المعرض تعرض للجمهور لأول مرة بمتحف سوهاج القومي.

اخر مستجدات اهتمام اجتماع ادي استئناف

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

من هى الفتاة زينة المرعبى التى توفت مع الفنان جورج الراسى فى الحادث؟

بعد نشر صور وفيديوهات قديمة.. مستجدات حالة «عادل إمام» الصحية ومكان إقامته

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 أغسطس 2022

القضاء الإدارى يستبعد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين

وزير التعليم: معظم شكاوى طلاب الثانوية العامة من النتيجة ثبت كذبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

أحمد الصغير

حقيقة أشهر وأنجح أكاذيب جماعة الإخوان.. دورهم فى حرب فلسطين!

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمحليات

صفاء النجار

«البومة العمياء» رثاء الكاتب لنفسه

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: لن نسمح بالتعامل مع الأسرى فى سجون الاحتلال بطريقة غير إنسانية

القائمة بأعمال سفارة إسرائيل فى تركيا: تبادل السفراء يتم خلال أسابيع

مذكرات كوشنر.. المغرب رفض فكرة فتح سفارة إسرائيلية فى الرباط