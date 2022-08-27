متحف سوهاج ينظم معرضًا مؤقتًا بعنوان «كنوز سوهاج المنسية»
نظم متحف سوهاج القومي بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج، وأديرة سوهاج الأثرية، معرضًا مؤقتًا بعنوان "كنوز سوهاج المنسية" وذلك لتسليط الضوء على الأيقونات القبطية الغير مسجلة بأديرة سوهاج الأثرية.
يضم المعرض 9 أيقونات قبطية غير مسجلة من أديرة محافظة سوهاج الأثرية أبرزها أيقونتان تمثلان السيدة العذراء تحمل السيد المسيح، وأيقونة رئيس الملائكة ميخائيل، وأيقونة الملاك غبريال، وأيقونة الأنبا بسادة، والأنبا أباديون.
ويقام المعرض بقاعة العرض المؤقت بمتحف سوهاج القومي ويستمر حتى 20 سبتمبر 2022، وجميع معروضات المعرض تعرض للجمهور لأول مرة بمتحف سوهاج القومي.