وزيرا البيئة والرى يناقشان جهود تطوير البحيرات الطبيعية واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

الدكتورة ياسمين فؤاد: أولى حزم المشروعات بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تركز على الطاقة والغذاء والمياه

الدكتور هانى سويلم:

- تنظيم يوم خاص بالمياه، وجناح للمياه، وإطلاق عدد من المبادرات الدولية خلال فعاليات مؤتمر المناخ

- تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بأسبوع القاهرة لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الحماية من السيول

- التأكيد على أهمية وضع المياه علي أجندة العمل المناخى خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ

- التأكيد على أهمية تحقيق التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء

التقت السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، حيث تباحث سيادتهما حول الترتيبات الجارية حالياً لعقد فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، وكذلك التباحث حول ملف تطوير البحيرات المصرية.

وقد أكد سيادتهما أهمية وضع المياه علي أجندة العمل المناخي خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ.

كما أكد السادة الوزيران الترابط الهام بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل علي وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع أن مؤتمر المناخ سيكون مؤتمرا تنفيذيا، حيث سيتم عرض كافة التجارب الناجحة فى العديد من المجالات والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومنها التجارب الخاصة بتأثير تغير المناخ على المياه، والتركيز على الموضوعات الخاصة بحماية الشواطئ، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة رائدة فى توفير الحلول من خلال الطبيعة فى بعض المحافظات التى تعانى من ارتفاع منسوب سطح البحر.

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية توفير التمويل اللازم لقضايا المناخ فيما يخص موضوعات المياه، مشيرة إلى أن مصر قدمت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات الوطنية الخاصة بالمناخ، وأول حزمة من المشروعات التى تركز على الطاقة والغذاء والمياه، وذلك من خلال التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر واستخدامها فى الزراعة، موضحة أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالزراعة والتكيف أو الأمن الغذائى ضمن الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ ذات الصلة بيوم المياه.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم استكمال التنسيق بين الوزارتين فى عدد من الملفات ومنها ملف تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، حيث عرضت الوزيرة ما تم من أعمال التطوير لبحيرة قارون وإعادة إحيائها، بالإضافة الى التنسيق المستمر فيما يخص التقارير الخاصة بلجنة ١٠١٠، ومحطات الصرف الصحى وتوافقها مع المعايير البيئية.

وصرح الدكتور سويلم بأنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء، وتنظيم جناح للمياه، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، التي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.

وأضاف سيادته أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ، وذلك بهدف الخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر عقده بنيويورك في شهر مارس عام ٢٠٢٣.

كما أشار سيادته لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بفعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول في مصر كنماذج ناحجة لمشروعات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.