المغرب يستدعى سفيره فى تونس ويقرر مقاطعة قمة طوكيو للتنمية

أعلنت المغرب، اليوم الجمعة، استدعاء سفيره في تونس من أجل التشاور بعد استقبال الرئيس التونسي لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، بحسب ما نشرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، استقبل قيس سعيد، الرئيس التونسي، بشكل رسمي، إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، عندما حل بتونس للمشاركة في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" التي ستمتد يومي 27 و28 أغسطس الجاري.

وقرر المغرب حسب بلاغ توصل به من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء اليوم الجمعة 26 أغسطس، استدعاء السفير المغربي من تونس حسن طارق.

كما قررت المملكة، مقاطعة قمة طوكيو للتنمية، وشددت على أن استقبال زعيم الانفصاليين خلالها، يعد مخالفا للموقف الرسمي لدولة اليابان التي ترعى القمة.

ووصف بلاغ الوزارة استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لإبراهيم غالي، بأنه "فعل خطير وغير مسبوق ويمس مشاعر المغاربة والقوى الحية في المغرب".