الجمعة 26 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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محافظات

أراد الانتقام لشرف والدته..

«مباحث المنصورة» تكشف لغز مقتل فتاة منذ 7 سنوات

جريدة الدستور
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أمرت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل ‏فتاة منذ حوالي 7 سنوات في مدينة المنصورة، عام 2015، ولم تتوصل المباحث في ذلك الوقت إلى ‏مرتكبي الواقعة، حتي قادت الصدفة أثناء ثرثرة أحد المتهمين في الوصول إلى مرتكبي الواقعة، وبالقبض ‏عليهما اعترفا بأنهما وراء ارتكابها، بل إن أحدهما اعترف بالاعتداء عليها بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة.‏ 

وتمكنت مباحث أول المنصورة من كشف لغز مقتل فتاة تدعى "أسماء أحمد محمد محمد رضوان"، 41 سنة، في غضون عام ‏‏2015، في منطقة مساكن الجلاء بمدينة المنصورة، بعد أن تعرضت للقتل بعدد 3 طعنات بسلاح أبيض، ‏وإصابة بكدمة شديدة في رأسها، والاعتداء عليها، وسرقة بعض محتويات الشقة ولا توجد أي أثار للمقاومة ‏أو للعنف داخل الشقة وجميع النوافذ والأبواب سليمة.‏ 

واعترف المتهمان "أحمد ع. ع."، 27 سنة، و"كريم خ. ا."، 27 سنة، في تحقيقات النيابة، أنهما ‏ارتكبا جريمتهما في أكتوبر 2015، وتم سؤال أحدهما في التحقيقات، كونه جار المجني عليها في نفس ‏العقار، إلا أنه أنكر تمامًا علاقته بالجريمة، وأكد في التحقيقات أنه لم يخرج من شقته في هذا اليوم، إلا أن ‏ثرثرة صديقه حول الجريمة وصلت إلي رئيس مباحث قسم أول المنصورة المقدم أحمد مروان شبانة، وباستدعاء المتهمين اعترفا بارتكاب ‏الواقعة.‏

وأكدا في التحقيقات أنهم ترصدوا للمجني عليها، حيث إنها كان تعيش بمفردها بعد وفاة والديها، وانتهزا ‏فرصة فتحها باب الشقة للدخول إليها، فباغتاها ودخلا معها إلي الشقة، وطعنها أحدهما 3 طعنات في ‏البطن ولما قاومتهما رطم رأسها في ترابيزة حتى فقدت الوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

‏ وأوضح أن أحد المتهمين عقب التأكد من وفاتها اعتدي عليها، وأخفيا بعدها أدوات الجريمة، واختفا ‏تمامًا، ولم يشعر بوجودهما أحد من الجيران، مما جعل القضية يتم قيدها ضد مجهول، وظنا أنها لن يتم ‏اكتشافها.

‏ وذكر أحد المتهمين في اعترافاته أنه منذ صغره كان يأخذ درسًا خصوصيًا عند والد المجني عليها، وشاهد وقتها والدها وهو يتحرش بوالدته ولم ينسَ طول عمره هذا المشهد فقرر الانتقام لشرف والدته ولم يتبقَّ أمامه في الانتقام سوي المجني عليها والتي توفي والدها ووالدتها وتعيش بمفردها وفور اعتراف المتهمين والقبض عليهما أمرت النيابة العامة بفتح التحقيق في القضية رقم 2330 إداري ‏قسم أول المنصورة لسنة 2015 بعد ظهور المتهمين، وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات.‏

 

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