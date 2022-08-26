الجمعة 26 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-8-2022 فى البورصة والأسواق

الدواجن
الدواجن
ads

تراجع طفيف سيطر على سعر الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في أغلب بورصات الدواجن، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء 29 جنيها بتراجع جنيه واحد عن سعرها أمس، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء 30 جنيهًا، في حين استقرت أسعار البيض بين 51 إلى 56 جنيها للكرتونة من البيض الأبيض.

 

أسعار الفراخ البيضاء

 

وكان سعر الدواجن قد استقر خلال الفترة الأخيرة وسط ارتفاعات وانخفاضات متوسطة متراجعًا عن الأسعار القياسية التي وصل لها في أبريل الماضي بعد أن تجاوز فيها سعر الدواجن 45 جنيها للكيلو مع اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة، مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وارتفاع أسعار أغلب السلع الغذائية، ومنها سعر الدواجن وأسعار البيض التي تعد من أهم مصادر البروتين التي تعتمد عليها الأسر المصرية.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي  سعر الدواجن اليوم الجمعة 26-8-2022 في البورصة والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

سعر الدواجن البيضاء29.00 جنيها30.00 جنيها
سعر الدواجن الساسو48.00 جنيها49.00 جنيها
سعر الدواجن البلدي35.00 جنيها36.00 جنيها
سعر الدواجن أبيض21.00 جنيها22.00 جنيها

 

 

 

 

أسعار البيض اليوم

 

وتراجعت أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأمس، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

النوع  الفئة     أقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونة57.00 جنيها58.00 جنيها
بيض أبيضكرتونة51.00 جنيها52.00 جنيها
بيض بلديكرتونة59.00 جنيها60.00 جنيها

 

أسعار البط اليوم

كتكوت بط فرنساويعمر يوم06.50 جنيه07.50 جنيه
كتكوت بط مسكوفيعمر يوم14.00 جنيها15.00 جنيها
كتكوت بط مولاردعمر يوم15.00 جنيها15.50 جنيه
لحم بط فرنساوي24.00 جنيها24.50 جنيه
لحم بط مسكوفي47.00 جنيها47.25 جنيه
لحم بط مولارد31.00 جنيها32.50 جنيه

 

 

 



 اقرأ أيضاً

استقرار في أسعار الدواجن.. وأصحاب محال: مواطنون لجأوا للفراخ المجمده لمحاربة جشع التجار

سعر الدواجن بورصة الدواجن أسعار البيض سعر الدواجن اليوم أسعار البيض اليوم اسعار البط اليوم سعر بورصة الدواجن اليوم - أسعار الفراخ الساسو أسعار الدواجن البلدي اليوم أسعار الدواجن البيضاء سعر البط

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

بالدرجات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي لطلبة 3 ثانوي عام

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

متاح الآن.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة برقم الجلوس

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس واستخراج جواب الترشيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سيد علي إسماعيل

فصول من حياة عزيز عيد.. أبوالمسرح المصرى

د. محمد عفيفي

الجنرال برد.. الجنرال حر

د.محمد شادي

مصر فى ظل مجاعات إفريقيا وحرائق أوروبا

ماجد حبته

سرقة تشرشل بعدسة كارش!

محمد عبدالعزيز

هل أحسنَّا استثمار كنوزنا الأثرية؟

د هند جاد

من أنت؟.. تداعيات اغتيال ابنة «عقل بوتين المفكر»

حسين دعسة

رؤية ملكية أردنية لمحفزات دعم الزراعة والتواصل لتحقيق الأمن الغذائى

خالد عكاشة

العملية الاستخبارية الأهم فى الحرب الروسية الأوكرانية

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

معارك استخباراتية محتملة.. كيف تعمل إسرائيل فى ملف الاتفاق النووى الإيرانى؟

نتنياهو يتحدث عن الاتفاق مع إيران: فرصة لعودتى وسأمنعها من الطموح النووى

ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟ زيارة أمنية وسياسية والهدف إيران