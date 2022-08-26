أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-8-2022 فى البورصة والأسواق

تراجع طفيف سيطر على سعر الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في أغلب بورصات الدواجن، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء 29 جنيها بتراجع جنيه واحد عن سعرها أمس، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء 30 جنيهًا، في حين استقرت أسعار البيض بين 51 إلى 56 جنيها للكرتونة من البيض الأبيض.

أسعار الفراخ البيضاء

وكان سعر الدواجن قد استقر خلال الفترة الأخيرة وسط ارتفاعات وانخفاضات متوسطة متراجعًا عن الأسعار القياسية التي وصل لها في أبريل الماضي بعد أن تجاوز فيها سعر الدواجن 45 جنيها للكيلو مع اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة، مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وارتفاع أسعار أغلب السلع الغذائية، ومنها سعر الدواجن وأسعار البيض التي تعد من أهم مصادر البروتين التي تعتمد عليها الأسر المصرية.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدواجن اليوم الجمعة 26-8-2022 في البورصة والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

سعر الدواجن البيضاء 29.00 جنيها 30.00 جنيها سعر الدواجن الساسو 48.00 جنيها 49.00 جنيها سعر الدواجن البلدي 35.00 جنيها 36.00 جنيها سعر الدواجن أبيض 21.00 جنيها 22.00 جنيها

أسعار البيض اليوم

وتراجعت أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأمس، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونة 57.00 جنيها 58.00 جنيها بيض أبيض كرتونة 51.00 جنيها 52.00 جنيها بيض بلدي كرتونة 59.00 جنيها 60.00 جنيها

أسعار البط اليوم

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 14.00 جنيها 15.00 جنيها كتكوت بط مولارد عمر يوم 15.00 جنيها 15.50 جنيه لحم بط فرنساوي – 24.00 جنيها 24.50 جنيه لحم بط مسكوفي – 47.00 جنيها 47.25 جنيه لحم بط مولارد – 31.00 جنيها 32.50 جنيه