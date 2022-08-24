الأربعاء 24 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«تدر ربحًا كبيرًا».. اعترافات عصابة تجارة السلاح فى القاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين
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اعترف المتهمون بالاتجار في الأسلحة النارية، أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، عن نشاطهم الإجرامي، بما يفيد بيع الأسلحة والذخائر على زبائنهم من الخارجين عن القانون في مصر القديمة بهدف تحقيق الثراء السريع، مؤكدين أنها تدر أرباحا كبيرة. 

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى الأسلحة بالمخالفة لأحكام القانـون. 

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواءين أشرف الجندي مدير الأمن، ومحمد عبد الله مدير المباحث من ضبط "3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة"، وبحوزتهم "2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة صوت وبداخلها الخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات الصوت – 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهم أمام اللواء علاء بشندي، اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

الاتجار في الأسلحة النارية جنوب القاهرة الأسلحة النارية بيع الأسلحة والذخائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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