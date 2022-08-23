الثلاثاء 23 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حريق منزل بالخانكة

حريق
حريق
ads

نشب حريق اليوم الثلاثاء، في مكون من 4 طوابق بمنطقة أرض عزيز دائرة مركز شرطة الخانكة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من إخماده عقب الانتقال لمكان البلاغ.

وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بعمارة مكونة من 4 طوابق بمنطقة أرض عزيز بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، بالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من مدحت إسماعيل، 63 سنة، حروق من الدرجة الثانية، وسارة مدحت إسماعيل، 19سنة، وتامر محمد أمين، ومديحة السيد، ومحمد محمود حسن، 28سنة، جميعهم مصابين بإختناق وتم عمل جلسات أكسجين لهم، وجرى نقلهم لمستشفى الخانكة، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اجهزة الامن اصابة 5 اشخاص الحماية المدنية السيطرة على الحريق مركز شرطة الخانكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا تسمع لـ«غراب البين»!

الأكثر قراءة

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

إصابة 10 فى حادث دهس تريلا لـ 7 سيارات أعلى الطريق الدائرى

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

نتيجة 3 إعدادي| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022

«الإحصاء»: انفراجة فى تكلفة السلع وهبوط الخضروات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الشبكة العربية للشباب في الانتخابات.. إنجاز للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

إبراهيم داود

محاولة لدخول مدارس الغناء

ماجد حبته

استهداف مصر بخمسين مقالًا فى الشهر

حسين دعسة

لقاء «العلمين».. درس في متغيرات جيو سياسية المنطقة

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

صور

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنفعل ما بوسعنا للتأثير على الاتفاق النووى الإيرانى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يعمق الاستيطان فى المنطقة «ج»

الخارجية الفلسطينية تدين الحرب المفتوحة من الاحتلال الإسرائيلى