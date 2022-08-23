الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

تركيا: السلطة الفلسطينية ترحب بالتطبيع بين أنقرة وإسرائيل

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو،
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الفلسطينية، بما تشمل فصائل سياسية مختلفة، ترحب بتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، كما تريد استمرار الحوار.

وأضاف جاويش أوغلو أن مرشحا لشغل منصب سفير البلاد لدى إسرائيل سيعرض على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأيام المقبلة.

وأعلنت تركيا وإسرائيل، الأسبوع الماضي، عن أنهما ستعيدان تعيين سفيرين لدى بعضهما، بعد أربع سنوات من طرد السفيرين بسبب مقتل 60 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات.

جاء ذلك بعد مكالمة هاتفية بين يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس التركي، اتفقا خلالها على إعلان استئناف العلاقات بينهما.

كواليس تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل: مواقف منضبطة وتحرك بطىء

واستمرت المحادثات بين تركيا وإسرائيل لعدة أشهر من أجل إتمام الاتفاقات حول آليات إعادة العلاقات والتطبيع بينهما.

وقال لابيد، الأسبوع الماضي، إن تجديد العلاقات مع تركيا هو أمر مهم للاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى أنها خطوة اقتصادية مهمة للغاية.

وتابع عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "متابعة للاستنتاجات التي تم التوصل إليها خلال زيارتي إلى أنقرة مع وزير الخارجية التركي، وبعد حديثي مع أردوغان، وفي ضوء التطورات الإيجابية في العلاقات الإسرائيلية التركية خلال العام الماضي، قرر الجانبان العودة إلى التمثيل الدبلوماسي الكامل بينهما".

تركيا إسرائيل السلطات الفلسطينية تطبيع العلاقات الرئيس التركى أردوغان

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