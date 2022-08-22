الآن الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2022

يبحث الطلاب المغتربون عن كيفية الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية بعد فتح جامعة القاهرة باب التسكين بالمدن الجامعية بداية من 15 أغسطس الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، وتفتح المدن الجامعية أبوابها كل عام مع بداية الدراسة الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين الذين يلتحقون بكليات بعيدة عن الإطار الجغرافي لمحل سكنهم.

وتوفر المدن الجامعية للطلاب المغتربين مكان للسكن وللطعام مقابل مبلغ شهري منخفض كما تتواجد المدن الجامعية بالقرب من الجامعات التابعة لها لتقليل المسافة التي يقطعها الطلاب، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية.

كيفية الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2022

الدخول على رابط المدينة الجامعية من هنــا

الضغط على ايقونة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية.

كتابة الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

الضغط على ايقونة استعلام.

وبعد كل تلك الخطوات يجب رفع الملف إلكترونيا على موقع مراجعة الملفات بعد تحويلها إلى صيغة pdf، وأعلنت المدينة الجامعية أنه على الطلاب قبل البدء في التسجيل، التأكد من أنهم مدرجون على رابط استمارة الزهراء الخاصة بجامعة القاهرة وليس أي جامعة أخرى.

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الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية

حدد إدارة المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية، وهي استمارة التقديم الإلكترونية، الملف الورقي الخاص بالمدن الجامعية الذي قمت بتحميله بعد استيفاء اختامه، مرفقات من كل من: (وصل الكهرباء أو مياه أو تليفون أو إثبات سكن لإثبات محل الإقامة، وصورة البطاقة للطالب وولي الأمر، مع صورة شخصية رسمية، عدد 4 صور شخصية للطالب والفيش، وصورة بطاقة الضامن)، وأكدت أنه سيتم الاكتفاء بالملف الإلكتروني ولا داعي لإحضار الملف الورقي.

شروط الالتحاق بالمدن الجامعية

وتحدد المدن الجامعية مجموعة من الشروط للسماح للطلاب بالسكن فيها، ومنها لا تكون إقامة الطالب بالسكن الجامعي قد انتهت إداريًا، ويجب أن المتقدم غير متزوج أو لم يسبق له الزواج من قبل، ويشترط على المتقدم أن لا يكون عليه مستحقات مالية من العام السابق، ويجب أن يكون المتقدم يسكن خارج نطاق جامعة القاهرة بنحو 50 كيلو متر، ويشترط أن يكون المتقدم من الطلاب المنتظمين بكليات جامعة القاهرة المختلفة، ضرورة نجاح المتقدم ومنقول إلى الفرقة الأعلى دون مواد من السنوات السابقة.