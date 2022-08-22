الإثنين 22 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الآن الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2022

المدن الجامعية
المدن الجامعية
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يبحث الطلاب المغتربون عن كيفية الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية بعد فتح جامعة القاهرة باب التسكين بالمدن الجامعية بداية من 15 أغسطس الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، وتفتح المدن الجامعية أبوابها كل عام مع بداية الدراسة الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين الذين يلتحقون بكليات بعيدة عن الإطار الجغرافي لمحل سكنهم.

وتوفر المدن الجامعية للطلاب المغتربين مكان للسكن وللطعام مقابل مبلغ شهري منخفض كما تتواجد المدن الجامعية بالقرب من الجامعات التابعة لها لتقليل المسافة التي يقطعها الطلاب، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية.

كيفية الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2022

 

  • الدخول على رابط المدينة الجامعية من هنــا 
  • الضغط على ايقونة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية.
  • كتابة الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.
  • الضغط على ايقونة استعلام.
  • وبعد كل تلك الخطوات يجب رفع الملف إلكترونيا على موقع مراجعة الملفات بعد تحويلها إلى صيغة pdf، وأعلنت المدينة الجامعية أنه على الطلاب قبل البدء في التسجيل، التأكد من أنهم مدرجون على رابط استمارة الزهراء الخاصة بجامعة القاهرة وليس أي جامعة أخرى.

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الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية 

حدد إدارة المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية، وهي استمارة التقديم الإلكترونية، الملف الورقي الخاص بالمدن الجامعية الذي قمت بتحميله بعد استيفاء اختامه، مرفقات من كل من: (وصل الكهرباء أو مياه أو تليفون أو إثبات سكن لإثبات محل الإقامة، وصورة البطاقة للطالب وولي الأمر، مع صورة شخصية رسمية، عدد 4 صور شخصية للطالب والفيش، وصورة بطاقة الضامن)، وأكدت أنه سيتم الاكتفاء بالملف الإلكتروني ولا داعي لإحضار الملف الورقي.

 

شروط الالتحاق بالمدن الجامعية 

وتحدد المدن الجامعية مجموعة من الشروط للسماح للطلاب بالسكن فيها، ومنها لا تكون إقامة الطالب بالسكن الجامعي قد انتهت إداريًا، ويجب أن المتقدم غير متزوج أو لم يسبق له الزواج من قبل، ويشترط على المتقدم أن لا يكون عليه مستحقات مالية من العام السابق، ويجب أن يكون المتقدم يسكن خارج نطاق جامعة القاهرة بنحو 50 كيلو متر، ويشترط أن يكون المتقدم من الطلاب المنتظمين بكليات جامعة القاهرة المختلفة، ضرورة نجاح المتقدم ومنقول إلى الفرقة الأعلى دون مواد من السنوات السابقة.

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بالمدن الجامعية كيفية الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية شروط الالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب المغتربين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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