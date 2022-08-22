جدول وزارة المالية لموعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

يبدأ الموظفون نهاية الأسبوع الجاري صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، ولكن لا يتم صرف المرتبات للموظفين في يوم واحد ولكن يتم تقسيمها وفق جدول زمني تعلن عن وزارة المالية من قبلها، وازداد بحث الموظفون خلال هذه الأيام عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 مع قرب صرفه ، حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتنشر الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، والجدول الزمني لصرف المرتبات .

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، لتبدأ في يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2022 لـ 33 وزارة وهيئة أخرى، بالإضافة إلى صرف الرواتب لباقي العاملين في الوزارات والمصالح والهيئات التي لم تصرف المرتبات الحكومية شهر أغسطس في المواعيد المحددة بداية من يوم الأحد 28 أغسطس 2022 حتى يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 .

الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر أغسطس 2022

تصرف 33 جهة حكومية مرتبات شهر أغسطس 2022 يوم الأربعاء المقبل وهي وزارة الصحة، وزارة الآثار، وزارة الداخلية، وزارة السياحة، وزارة البترول، وزارة الإسكان، وزارة الثقافة، وزارة النقل، القوى العاملة الأوقاف، مجلس النواب ، الاتصالات ، التضامن الاجتماعي ، البيئة، الطيران المدني ، الإنتاج الحربي ، التجارة والصناعة ، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام ، كما يصرف العاملين في مديريات «الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الجهاز المركزي للمحاسبات» مرتباتهم في نفس اليوم .

وفي 25 أغسطس يتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، للعاملين في الهيئات الحكومية يوم الخميس 25 اغسطس 2022 التي من بينها هيئة «التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الكهرباء، الموارد المائية والري، التخطيط، الخارجية، التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الشباب والرياضة، المالية، الاستثمار والتعاون الدولي، وللعاملين في الجهات الحكومية المستقلة «مجلس الدولة، رئاسة الجمهورية، الهيئة العامة للرقابة المالية، القضاء والنيابة العامة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، معهد الخدمات المالية، هيئة الرقابة الإدارية، رئاسة مجلس الوزراء، اللجنة العليا للانتخابات، الأزهر، هيئة النيابة الإدارية، دار الإفتاء المصرية و هيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا».