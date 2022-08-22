الإثنين 22 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

جدول وزارة المالية لموعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

صرف مرتبات
صرف مرتبات
ads

يبدأ الموظفون نهاية الأسبوع الجاري صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، ولكن لا يتم صرف المرتبات للموظفين في يوم واحد ولكن يتم تقسيمها  وفق جدول زمني تعلن عن وزارة المالية من قبلها، وازداد بحث الموظفون خلال هذه الأيام عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 مع قرب صرفه ، حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتنشر الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، والجدول الزمني لصرف المرتبات .

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، لتبدأ في  يوم الأربعاء الموافق  25 أغسطس 2022 لـ 33 وزارة وهيئة أخرى، بالإضافة إلى صرف الرواتب لباقي العاملين في الوزارات والمصالح والهيئات التي لم تصرف المرتبات الحكومية  شهر أغسطس في المواعيد المحددة بداية من يوم الأحد 28 أغسطس 2022 حتى يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 .

بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2022

الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر أغسطس 2022

تصرف 33 جهة حكومية مرتبات شهر أغسطس 2022 يوم الأربعاء المقبل وهي وزارة الصحة، وزارة الآثار، وزارة  الداخلية، وزارة السياحة،  وزارة البترول، وزارة الإسكان،  وزارة الثقافة، وزارة النقل، القوى العاملة الأوقاف،  مجلس النواب ، الاتصالات ، التضامن الاجتماعي ، البيئة، الطيران المدني ، الإنتاج الحربي ، التجارة والصناعة ، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام ، كما يصرف العاملين في مديريات «الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الجهاز المركزي للمحاسبات» مرتباتهم في نفس اليوم .

وفي 25 أغسطس يتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، للعاملين في الهيئات الحكومية يوم الخميس 25 اغسطس 2022 التي من بينها هيئة «التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الكهرباء، الموارد المائية والري، التخطيط، الخارجية، التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الشباب والرياضة، المالية، الاستثمار والتعاون الدولي، وللعاملين في الجهات الحكومية المستقلة «مجلس الدولة، رئاسة الجمهورية، الهيئة العامة للرقابة المالية، القضاء والنيابة العامة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، معهد الخدمات المالية، هيئة الرقابة الإدارية، رئاسة مجلس الوزراء، اللجنة العليا للانتخابات، الأزهر، هيئة النيابة الإدارية، دار الإفتاء المصرية و هيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا».

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي.. والأوراق المطلوبة لملف التقديم

مرتبات شهر اغسطس مرتبات اغسطس موعد صرف مرتبات شهر أغسسطس 2022 الجدول الزمني لصرف مرتبات أغسطس 2022 وزارة المالية مرتبات شهر أغسطس 2022 صرف مرتبات شهر أغسطس موعد صرف مرتبات شهر أغسطس

رئيس التحرير

وائل لطفي

من محمد على إلى عبدالفتاح السيسى: المؤامرة على تحديث مصر

الأكثر قراءة

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

تحول الشواطئ إلى اللون الأسود والامتناع عن نزول البحر.. ماذا يحدث في دهب؟

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

رسوب خطيبتى هدد زواجنا.. شاب أشعل النيران فى كنترول مدرسة بالغربية

«ڤاليو» تستحوذ على شركة «باي ناس» لتكنولوجيا الخدمات المالية للتوسع في حلول نمط الحياة المتطور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

مرحلة الوعى السيئ بأهله

طارق على

كلمة فى محبة الكاتب والقاص عثمان عبدالله فارس

جمال رشدي

الماس الكهرباء للخط الهمايونى لحريق الكنائس

لواء.حمدى البطران

الاغتراب فى رواية «التساهيل فى نزع الهلاهيل»

حسين دعسة

منظومة الأمن السيبراني تتحول.. لغة للأمن الدولي

محمود خليل

العائلة «الجمالية» تنقذ «الخليفة»

جمال-أسعد

انبذوا الطائفية

ميسرة صلاح الدين

«نريد الحياة».. المسرحيات المجهولة ليوسف عزالدين عيسى

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هروبه من صاحبه.. «ثور» يدخل أحد البنوك فى إسرائيل

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى