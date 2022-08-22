موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة والكليات المتاحة

يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة مع قرب انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 والتي بدأت الخميس الماضي وتستمر ٥ أيام .

تنسيق الثانوية العامة 2022

ويبدأ تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة للكليات والمعاهد المتبقية من المرحلتين السابقتين في كل المحافظات وتشمل بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني ، وتنشر الدستور في التقرير التالي موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة

يبدأ مكتب تنسيق الثانوية العامة 2022 في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية التي تنتهي مساء اليوم الاثنين وبعد الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

ومن المتوقع أن يكون موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة مطلع سبتمبر المقبل وفقاً للحدود الدنيا التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات وهي 50% لكل من الشعبتين العلمية والأدبية، على أن يتم تسجيل الرغبات عبر معامل التنسيق الإلكتروني من وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

كليات المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر – جنوب سيناء.

العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية.

القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية.

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية «إيجوث».

العالي للسياحة والفنادق بالأقصر.

العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية – الهرم.

العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.

العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية «إيجوث».

العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش.

العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية.

المعهد الكندي العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية ببلبيس.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

المعهد العالي لتكنولوجا النقل ـ وردان ـ الجيزة.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة.

معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة.

معهد الصفوة العالي للهندسة.

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة.

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

معهد الجزيرة العالي للهندسة التكنولوجيا بالمقطم.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة.

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت.

معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام.