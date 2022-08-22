مازال الطلاب يبحثون عن الحد الأدنى للقبول في كليات تنسيق المرحلة الثانية 2022 مستمرًا رغم تبقى ساعات قليلة، ويتم إغلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 للالتحاق بالكليات والذي بدأ الخميس الماضي واستمر لمدة 5 أيام تنتهي مساء اليوم.

الحد الأدنى للقبول في كليات تنسيق المرحلة الثانية 2022

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت عن الحد الأدني للقبول في كليات تنسيق المرحلة الثانية 2022 حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب فى المرحلة الثانية للتنسيق 269202 ألف طالب وطالبة، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بنسبة مئوية 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%.

وتعرض الدستور في التقرير التالي الحد الأدنى للقبول في كليات تنسيق المرحلة الثانية 2022 .

الحد الأدنى للقبول في كليات تنسيق المرحلة الثانية 2022

يبلغ عدد الطلاب المسموح لهم التسجيل في كليات تنسيق المرحلة الثانية 2022، 60 ألف طالب في شعبة علمي علوم، والذين يتنافسون على 22 ألف مقعد شاغر في عدد من كليات الطب البيطري والعلوم والتمريض، وهي الكليات التي تبقت في تنسيق المرحلة الثانية 2022.

- بحسب الإحصاء التكراري يبلغ عدد الحاصلين على 70% لـ 75% في شعبة علمي علوم نحو 35017 طالبا وطالبة، وفي شعبة علمي رياضة نحو 10748 طالبا وطالبة، وشعبة أدبي نحو 23261 طالبا وطالبة.

- كما يبلغ عدد الحاصلين على 65% ل 70% في شعبة علمي علوم نحو 33608 طلاب وطالبات، وشعبة علمي رياضة نحو 10347 طالبا وطالبة، وشعبة أدبي نحو 30799 طالبا وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام .

- ويبلغ عدد الطلاب الحاصلين على 60% ل 65% علمي علوم نحو 31017 طالبا وطالبة، وشعبة علمي رياضة نحو 10043 طالبا وطالبة، وشعبة أدبي نحو 36473 طالبا وطالبة.

- ويبلغ عدد الطلاب الحاصلين على 55% ل 60% شعبة علمي علوم نحو 20015 طالبا وطالبة، وشعبة علمي رياضة نحو 7417 طالبا وطالبة، وشعبة أدبي نحو 29302 طالب وطالبة.

- يبلغ عدد الطلاب الحاصلين على 50% ل 55% شعبة علمي علوم نحو 7532 طالبا وطالبة، وشعبة علمي رياضة نحو 3375 طالبا وطالبة، وشعبة أدبي نحو 13173 طالبا وطالبة.