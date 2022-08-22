الإثنين 22 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
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شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، استقرارا في مستهل تعاملاته اليوم الإثنين، مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.08 - 19.15" جنيه للشراء، و"19.16 - 19.18" جنيه للبيع.
وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس؛ ليصبح 19.08 جنيه، وأعلى مستوى للبيع؛ ليصبح 19.18 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.
وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.10 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين 6 - 10 قروش شراء وبيع، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.10 جنيه للشراء ، و19.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.08 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل اليورو 19.12 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه، 19.15 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.
فيما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع، فسجل في بنكي الأهلي ومصر 22.51 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.49 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 22.57 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع، والبنك العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.52 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 22.58 جنيه للشراء، و22.71 جنيه للبيع.
وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 59.94 جنيه للشراء، و62.32 جنيه للبيع، طبقا للبنك الأهلي.

الدولار الجنيه المصري البنوك المصرية أسعار صرف الدولار بنك قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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