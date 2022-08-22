مزارع يصيب طفلا بـ«خرطوش» فى سوهاج

أصيب طفل في بداية العقد الثاني من العمر، برش خرطوش بالصدر من الناحية اليُمنى، على يد نجل عمومته حال عبثه بسلاح خرطوش كان بحوزته، بأرضهما الزراعية، ما أدى إلى إصابته المنوه عنها، بقرية بهاليل الجزيرة بمركز المراغة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول الطفل "محمد. ع. ع- 10 سنوات- تلميذ - ويقيم بقرية هاليل الجزيرة دائرة المركز"، مصاب برش خرطوش بالصدر من الناحية اليُمنى.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من: "والدته شيماء. ف. ع- 32 سنة- ربة منزل، وجده لوالده عنتر. ع. م- 59 سنة- مُزارع- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء تواجد الطفل المذكور بأرضهم الزراعية رفقة نجل عمومته المدعو "فتح الله. م. ا- 49 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية"، وحال عبث الأخير بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ؛ مما نتج عنه إصابة الطفل المذكور.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة فارغة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.