الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

خسائر مادية جسيمة جراء الفيضانات والسيول فى موريتانيا

الفيضانات فى موريتانيا
الفيضانات فى موريتانيا
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أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية الموريتانية، مصرع أربعة أطفال غرقًا في مدينة سيلبابي جنوب شرقي موريتانيا؛ جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة.

وأضافت اللجنة أنها سجلت خسائر مادية جسيمة، من بينها انهيار أجزاء من الطرق الرابطة بين مدينة سيلبابي ومدينة أمبود، وأكدت أن وضعية الجسر تتطلب تدخلًا من قبل الجهات المعنية.

وتابعت اللجنة، أن سد لفطح ما زال يشكل خطرًا على مدينة بومديد في حالة فيضانه، داعية السلطات للتدخل لحماية السكان.

وتضررت مئات المساكن والأعمدة الكهربائية، وتحطمت بعض الجسور، وتعطلت بعض المصالح الخدمية، وغمرت المياه بعض الطرق، خصوصًا في مدينة امبود جنوب شرقي البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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