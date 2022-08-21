المؤبد لسائق يتاجر فى الحشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق «توك توك» بالسجن المؤبد بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار طارق محمد حافظ، والمستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبدالحليم أحمد، وأمانة سر أحمد عبدالوهاب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان عن أن التحريات السرية توصلت إلى قيام المتهم "ي.ح"، سائق توك توك، بالاتجار بالمخدرات، وعقب تواجد المتهم بأحد شوارع القسم، تم إلقاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة معدنية بيده، بفض محتوياتها تبين أنها تحوي عدد 22 قطعة حشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض «مطواة» ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح للدفاع عن نشاطه غير المشروع، وتحرر محضر بالواقعة.