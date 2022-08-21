قدميها بها آثار تقييد.. سيدة تدعي وفاة ابنتها صعقا في الفيوم

لقيت فتاة مصرعها صعقا بالكهرباء بالفيوم، اليوم الأحد، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من الوحدة الصحية بإحدى قرى القاسمية بنطاق المركز، بوفاة فتاة صعقا بالكهرباء.

- تفاصيل الواقعة

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة، وبرفقتها والدتها ، والتي ادعت مصرع ابنتها صعقاً بالكهرباء من الغسالة أثناء قيامها بالغسيل.

واشتبهت طبيبة الوحدة الصحية في وجود شبهة جنائية بالواقعة لوجود آثار تقييد حول القدمين، وآثار الكهرباء حول الكاحل بالكامل، وتم نقل جثة الفتاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإجراء الصفة التشريحية وبيان وجود شبهة جنائية في وفاتها من عدمه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.