السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إخماد حريق فى مخزنين فى قرية ميت حلفا بمركز قليوب

حريق
حريق
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نجح رجال الحماية المدنية بالقليوبية، في إخماد حريق نشب في مخزنين مغلقين بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز قليوب، عقب دقائق من الانتقال لمكان البلاغ.

وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق فى مخزنين مغلقين بمنطقة ميت حلفا التابعة لمركز قليوب.

على الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء والتعامل مع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وكذلك الانتهاء من أعمال التبريد لمكاني الحريق، دون خسائر في الأرواح أو ثمة إصابات.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق فى سيارة قديمة كانت موجودة أمام المخزنين بمنطقة ميت حلفا، وانتقلت النيران منها إلى المخزنين ونشوب الحريق بهما، وتم السيطرة على الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إخماد حريق السي السيطرة على الحريق رجال الحماية المدنية دون خسائر بشرية مدير أمن القليوبية

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