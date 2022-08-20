حبس المتهم بالشروع فى قتل شاب خلال سرقته فى البدرشين

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل على خلفية اتهامه بإصابة آخر لسرقة تروسيكل ملكه بمركز البدرشين، واستعجلت جهة التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية التفصيلية والنهائية في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البدرشين، تلقت بلاغاً من الأهالي بدائرة القسم يفيد بإصابة شخص على يد آخر بسلاح أبيض "مطواة"، وتم نقل المصاب للمستشفى لتداركه بالعلاج اللازم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة للتأكد من صحتها والمستشفى لمعرفة حالة المصاب.

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية وسؤال شهود العيان تبين أن المجني عليه، صاحب "التروسيكل"، كان يسير في إحدى مناطق مركز البدرشين وقام المتهم بالتعدي عليه وإشهار السلاح الأبيض في وجهه لسرقته ثم تسبب بإصابته بجرح طعني في جسده ولاذ بالفرار.

وحددت الأجهزة الأمنية مكان تواجد المتهم عقب تحديد هويته من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان كما نجحت في إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدافع السرقة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بقرراتها المتقدمة والتحفظ على كاميرات المراقبة.