السبت 20 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

آخر موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022

تنسيق
تنسيق
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يتسأل طلاب الثانوية العامة 2022 عن آخر موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022 و يستمرطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 في تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق الجامعات 2022 لليوم الثالث على التوالي، إذ بدأ تنسيق المرحلة الثانية 2022 يوم  الخميس الماضي 18 أغسطس وتستمرحتى الإثنين 22 من أغسطس.

آخر موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022

ويتصدر البحث عن موعد انتهاء المرحلة الثانية من رغبات الجامعات  2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر وفي السطور التالية، ينشر «الدستور»، كافة المعلومات عن تنسيق المرحلة الثانية 2022 وآخر موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022 في محافظات مصر.

رابط التنسيق الإلكتروني 2022 لطلاب الثانوية العامة

لينك تقديم الصف الأول الثانوي العام.. التنسيق الثاني

موقع تنسيق المرحلة الثانية

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه يتم تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية من خلال الرابط التالي والذي خصصته وزارة التربية والتعليم:

 

موقع تنسيق المرحلة الثانية 2022

مكتب تنسيق المرحلة الثانية 2022

وفي سياق متصل قد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة أثناء تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وجاءت تلك النصائح كالتالي

  • كتابة الرغبات بتركيز تام 
  • كتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
  • ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه.
  • يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
  • لا يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي، حيث إن التوزيع الجغرافي يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

تنسيق المرحلة الثانية بالدرجات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع بتنسيق المرحلة الثانية يبلغ  75 رغبة، ويتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به.

وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

لينك تنسيق المرحلة الثانية

ويمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

مع مراعاة أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد تختلف طبقًا للشعب العلمية والأدبية.

تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالدرجات

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية 2022 يشمل 269 ألفا طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة، وللشعبة الأدبية 238 درجة.

ويمتد تنسيق المرحلة الثانية 2022 خلال الفترة من الخميس 18 أغسطس وحتى الاثنين القادم 22 من الشهر ذاته.

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