السبت 20 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الثقافة

انطلاق الدورة الثامنة من مسابقة «لووون» لفن الطفل بهيئة قصور الثقافة

مسابقة لووون لفن
مسابقة "لووون لفن"
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أعلنت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة  حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل "أتوبيس الفن الجميل"برئاسة لميس الشرنوبى، عن الدورة الثامنة من مسابقة لووون لفن الطفل للعام المالى 2021-2022.

وتتضمن شروط المسابقة، أن يكون الطفل مصرى الجنسية، يتراوح عمره من 4 سنوات إلى 16 سنة، تكون موضوعات المسابقة مفتوحة "حسب رغبة الطفل " تتناول مجالات المسابقة الأعمال المسطحة والمجسمة، رسم وتصوير، تصوير فوتوغرافي، نحت، خزف أعمال مركبة باستخدام أى نوع من الخامات، فنون الميديا، على ألا تزيد مساحة العمل المسطح عن 35 سم × 50 سم والا تقل عن 17 سم ×25 سم، الا تزيد مساحة العمل المجسم عن 50 سم طول× 50 سم عرض × 50 سم إرتفاع، الأعمال المسطحة، يتم قبول فقط اللوحة الورقية من اللوحات، دون عمل أى إخراج للوحات، ولا يقبل أى عمل فنى به اخراج أو اطار خارجى، يمكن تقديم ثلاثة أعمال فقط كحد أقصى فى فروع المسابقة.

كما تكتب البيانات الآتية خلف اللوحة، الاسم رباعى "العمر، اليوم، الشهر، السنة، رقم الهاتف، صورة من شهادة الميلاد تلصق خلف العمل الفنى أسم الجهة، أسم المحافظة، على أن تكون قرارات لجنة التحكيم والقوميسير العام فى فرز الأعمال وإعطاء الجوائز النهائية غير قابلة للطعن، ويستمر قبول الأعمال المقدمة حتى ١٥ سبتمبر المقبل.

حنان موسي أتوبيس الفن الجميل الإدارة العامة لثقافة الطفل لميس الشرنوبي مسابقة لووون لفن

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