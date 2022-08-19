استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد المواطن صلاح توفيق صوافطة، 58 عامًا، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في «طوباس» بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن صوافطة أصيب بالرصاص الحي في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن الأطباء عن ارتقائه شهيدًا متأثرًا بإصابته، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس فجر اليوم، وأطلقت النار صوب المواطن صوافطة أثناء عودته من صلاة الفجر، فيما أصابت شابًا من طمون- جنوب شرق طوباس- بعيار حي في الفخذ.