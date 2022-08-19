الجمعة 19 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-8-2022 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث القراء عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، وتناشد دار الإفتاء المصريين بضرورة الالتزام بفروق التوقيت، وتعرض الدستور في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر.

 

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر 3:50  ص

 

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

 

موعد صلاة العصر 36: 3 م

 

موعد صلاة المغرب 6:36 م

 

موعد صلاة العشاء  6:58 م

 

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مواقيت الصلاة اليوم فى الإسكندرية       

 

موعد صلاة الفجر 3:52 ص

 

موعد صلاة الظهر 12:04 م

 

موعد صلاة العصر 3:42 م

 

موعد صلاة المغرب 6:41 م

 

موعد صلاة العشاء 8:06 م

 

   

 

مواقيت الصلاة اليوم  في بني سويف 

موعد  صلاة الفجْر 3:54 

موعد  الشروق 5:26 

موعد  صلاة الظُّهْر 12:00 

موعد  صلاة العَصر 3:34 

موعد  صلاة المَغرب 6:33 

موعد  صلاة العِشاء 7:54 

 

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مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:45 ص

 

 موعد صلاة الظهر 11:55 ص

 

موعد صلاة العصر 3:32 م

 

موعد صلاة المغرب 6:32 م

 

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 مواقيت الصلاة اليوم في المنيا 

موعد  صلاة الفجْر 3:57 

موعد  الشروق 5:27 

موعد  صلاة الظُّهْر 11:57 

موعد  صلاة العَصر 3:28 

موعد  صلاة المَغرب 6:27 

موعد  صلاة العِشاء 7:47 

 

مواقيت الصلاة اليوم  بشرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:43 ص

 

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

 

موعد صلاة  العصر 3:20 م

 

وقت صلاة المغرب 6:21 م

 

وقت صلاة العشاء 7:41 م

 

 مواقيت الصلاة اليوم  في العريش 

موعد صلاة الفجْر 3:38 

موعد  الشروق 5:12 

موعد صلاة الظُّهْر 11:49 

موعد صلاة العَصر 3:26 

موعد صلاة المَغرب 6:25 

موعد صلاة العِشاء 7:48 

 

 

 

مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان

 موعد صلاة الفجر 3:56  ص

 

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

 

موعد صلاة العصر 22: 3 م

 

موعد صلاة المغرب 6:24 م

 

موعد صلاة العشاء 7:41 م

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