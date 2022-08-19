تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-8-2022 فى مصر

يبحث القراء عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، وتناشد دار الإفتاء المصريين بضرورة الالتزام بفروق التوقيت، وتعرض الدستور في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر 3:50 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 36: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:36 م

موعد صلاة العشاء 6:58 م

مواقيت الصلاة اليوم فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:42 م

موعد صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 8:06 م

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

موعد صلاة الفجْر 3:54

موعد الشروق 5:26

موعد صلاة الظُّهْر 12:00

موعد صلاة العَصر 3:34

موعد صلاة المَغرب 6:33

موعد صلاة العِشاء 7:54

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مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:45 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 3:32 م

موعد صلاة المغرب 6:32 م

موعد صلاة العشاء 7:55 م

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

موعد صلاة الفجْر 3:57

موعد الشروق 5:27

موعد صلاة الظُّهْر 11:57

موعد صلاة العَصر 3:28

موعد صلاة المَغرب 6:27

موعد صلاة العِشاء 7:47

مواقيت الصلاة اليوم بشرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:43 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 3:20 م

وقت صلاة المغرب 6:21 م

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