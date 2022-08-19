تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-8-2022 فى مصر
يبحث القراء عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، وتناشد دار الإفتاء المصريين بضرورة الالتزام بفروق التوقيت، وتعرض الدستور في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر.
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
موعد صلاة الفجر 3:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 36: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:36 م
موعد صلاة العشاء 6:58 م
مواقيت الصلاة اليوم فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:52 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:42 م
موعد صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:06 م
مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف
موعد صلاة الفجْر 3:54
موعد الشروق 5:26
موعد صلاة الظُّهْر 12:00
موعد صلاة العَصر 3:34
موعد صلاة المَغرب 6:33
موعد صلاة العِشاء 7:54
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مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:45 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 3:32 م
موعد صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:55 م
مواقيت الصلاة اليوم في المنيا
موعد صلاة الفجْر 3:57
موعد الشروق 5:27
موعد صلاة الظُّهْر 11:57
موعد صلاة العَصر 3:28
موعد صلاة المَغرب 6:27
موعد صلاة العِشاء 7:47
مواقيت الصلاة اليوم بشرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:43 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 3:20 م
وقت صلاة المغرب 6:21 م
وقت صلاة العشاء 7:41 م
مواقيت الصلاة اليوم في العريش
موعد صلاة الفجْر 3:38
موعد الشروق 5:12
موعد صلاة الظُّهْر 11:49
موعد صلاة العَصر 3:26
موعد صلاة المَغرب 6:25
موعد صلاة العِشاء 7:48
مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 22: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م