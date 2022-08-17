دعاء الفجر من السنة النبوية المؤكدة.. الإفتاء توضح

دعاء الفجر من أكثر الموضوعات التي يسعى ملايين المسلمين لمعرفتها والبحث عنها في الساعات الأخيرة من الليل ومع قرب فجر يوم جديد لترديدها ونيل الفضل والثواب، و ليس الفجر وحده فيعد الدعاء من العبادات التي أوصي الله بها عباده في مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالي « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، وقوله تعالي « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ».



فضل دعاء الفجر

ووقت الفجر من الأوقات المهمة لإجابة الدعاء حيث ينزل الله إلي السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لذلك يبحث البعض عن دعاء الفجر .



دعاء الفجر

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور دعاء الفجر وفق مجموعة من الأدعية الصحيحة التي نشرتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وموقع الأفتاء الرسمي في وقت سابق .

أدعية الفجر من السنة النبوية



- ـ في فجر هذا اليوم نسائلك يارب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج.

- ـ يا رب في فجر هذا اليوم اجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

- ـ يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.

- ـ يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه.

- ـ اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

- ـ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

- ـ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

- ـ اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

- ـ اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

- ـ يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

- ـ يا رب مع فجر هذا اليوم اخرجنا من كل ضيق وتعسير وارزقنا كل خير وتيسير.



دعاء سيد الاستغفار

- "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"، وهذه الصيغة هي من أكمل الصّيغ، وتقال صباحًا، ومساءً كالأذكار، فمن قالها دخل الجنّة.

