الأربعاء 17 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

الدين لله

دعاء الفجر من السنة النبوية المؤكدة.. الإفتاء توضح

دعاء الفجر
دعاء الفجر
ads

دعاء الفجر من أكثر الموضوعات التي يسعى ملايين المسلمين لمعرفتها والبحث عنها في الساعات الأخيرة من الليل ومع قرب فجر يوم جديد لترديدها ونيل الفضل والثواب، و ليس الفجر وحده فيعد الدعاء من العبادات التي أوصي الله بها عباده في مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالي « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، وقوله تعالي « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ».


فضل دعاء الفجر 

ووقت الفجر من الأوقات المهمة لإجابة الدعاء حيث ينزل الله إلي السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لذلك يبحث البعض عن دعاء الفجر .
 

دعاء الصباح لجلب الرزق وقضاء الحوائج الثلاثاء 16-8-2022

دعاء الفجر وأذكار الصباح والمساء اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022

دعاء الصباح اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022

دعاء الفجر

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور دعاء الفجر وفق مجموعة من الأدعية الصحيحة التي نشرتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وموقع الأفتاء الرسمي في وقت سابق .

أدعية الفجر من السنة النبوية


- ـ في فجر هذا اليوم نسائلك يارب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج.

- ـ يا رب في فجر هذا اليوم اجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

- ـ يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.

- ـ يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه.

- ـ اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

- ـ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

- ـ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

- ـ اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

- ـ اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

- ـ يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

- ـ يا رب مع فجر هذا اليوم اخرجنا من كل ضيق وتعسير وارزقنا كل خير وتيسير.


دعاء سيد الاستغفار  

- "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"، وهذه الصيغة هي من أكمل الصّيغ، وتقال صباحًا، ومساءً كالأذكار، فمن قالها دخل الجنّة.
 

دعاء الفجر الفجر فضل دعاء الفجر القرآن الكريم دعاء سيد الاستغفار

مواد متعلقة

دعاء الفجر وأذكار الصباح والمساء اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

مطلوب استراتيجية ثقافية جديدة

الأكثر قراءة

«نزيف بالمخ وكسر بعظام الوجه».. ننشر التشخيص الطبى لوزير التنمية المحلية بحادث العلمين

رابط شغال.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«أسقف المنيا»: لا إصابات فى حريق كنيسة القديس الأنبا بيشوى

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 بالاسم فقط

اشتعال النيران في مخلفات على الطريق الدائري.. ومصادر: لا حريق في كنيسة الأنبا موسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن الحجاوى وحاجتنا إليه

ماجد حبته

وزير التنمية المحلية

مؤمن المحمدي

حدوتة لـ«الأسف» مصرية

جلال حمام

سيناريوهات حرب الصين فى تايوان

د. القس صفوت البياضى

لا أجيد رد الكلمة الجارحة بمثلها

عبدالحفيظ طايل

خطاب مفتوح إلى وزير التعليم الجديد

أحمد عبدالعليم

اللغة العربية بين الهوية والتعليم

حسين دعسة

معهد يوركتاون: لا يستطيع بوتين السيطرة على كارثته في أوكرانيا

صور

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا فعل التضخم بـ«إسرائيل»؟.. معدلات قياسية ومخاوف من استمراره

الخارجية الفلسطينية: مقتل جندي إسرائيلي بـ«نيران صديقة» يكشف عنصرية الاحتلال

الجيش الإسرائيلى يحقق فى حادث مقتل جندى بنيران صديقة