الخميس 18 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حجز سائق تاكسى فى واقعة التعدى على فتاة بالضرب بالوراق

حبس
حبس
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قررت جهات التحقيق بالجيزة حجز سائق تاكسي على ذمة تحريات المباحث الجنائية في واقعة التعدي على فتاة بمنطقة الوارق، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنا تعرض إحدى الفتيات لمحاولة تحرش من قِبل سائق سيارة أجرة "تاكسي" والتعدي عليها بالضرب بمنطقة الوراق بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وتم تحديد الفتاة المشار إليها، وبسؤالها أيدت ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة "سائق- مقيم بمحافظة الجيزة" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق الجيزة حجز سائق تاكسي التعدي فتاة الوارق

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