سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 18-8-2022

سيطر تراجع طفيف على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 18-8-2022، مع توقعات من خبراء اقتصاديين بتراجع سعر الدولار خلال الأيام القادمة بعد تقديم طارق عامر محافظة البنك المركزي استقالته أمس الأربعاء.

وأثر قرار استقالة طارق عامر على مؤشرات البورصة المصرية، كما تسبب في تراجع سعر الدولار عدة قروش، حتى سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.1 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

وتعرض "الدستور" سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 18-8-2022 في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 19.1 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.16 للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري 19.11 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك بلوم مصر إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

استقالة طارق عامر

ويتوقع خبراء اقتصاديين تأثر سعر الدولار خلال الفترة القادمة باستقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي، معللين ذلك بارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عقب قرار الاستقالة مباشرة، حيث أغلقت البورصة على ارتفاعات جماعية اليوم.

وكان التليفزيون المصري قد أذاع بيانا صباح أمس الأربعاء تضمن استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري من منصبه، وقبول الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الاستقالة وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وظل طارق عام في منصبه كمحافظا للبنك المركزي المصري منذ نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.