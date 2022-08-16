الرئيس السيسى يتابع موقف تنفيذ مشروعات «الإسكان» على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصواري، فضلًا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات «سكن كل المصريين».