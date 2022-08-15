الإثنين 15 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق شقة سكنية فى المقطم

حريق شقة
حريق شقة
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انتدبت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المقطم.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، الإثنين، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المقطم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المقطم وتم الدفع بـ3 سيارات لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

جهات التحقيق المعمل الجنائي حريق شقة سكنية المقطم

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