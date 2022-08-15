الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

رفع آثار حادث اصطدام سيارة بشخصين بطريق الإسماعيلية - القاهرة

اسعاف
اسعاف
ads

رفعت الإدارة العامة للمرور آثار حادث اصطدام سيارة بشخصين في طريق "الإسماعيلية -القاهرة"،  مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

كان لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بسحجات وكدمات، مساء اليوم، إثر اصطدام سيارة بهما بطريق "الإسماعيلية -القاهرة "، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "خ أ." 50 عامًا مقيم بدر القاهرة جثة هامدة.

وكشفت التحريات عن أنه أثناء عبور شخصين طريق القاهرة اتجاه العبور، اصطدمت بهما سيارة بسبب السرعة الزائدة؛ مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الثاني بسحجات وكدمات.

الإدارة العامة للمرور اثار حادث شخصين طريق الإسماعيلية -القاهرة شخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

معالى الوزير.. الماضى.. والحاضر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

نتيجة تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي 2023

خاص| وزير التموين يُصدر حزمة قرارات قبل بدء تطبيق الدعم الرئاسي

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

ماذا نريد من الرئيس...؟!

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار فى الرقائق الإلكترونية «المشروع الذى سيحكم العالم»

محمد رفعت

48 ساعة خالدة فى حياة المصريين

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

محمد العسيري

ومنين بيجى الرضا؟

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. وحملة اعتقالات موسعة بالضفة

«الخارجية الفلسطينية» تدين جرائم الاحتلال فجر اليوم شمال القدس المحتلة

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس