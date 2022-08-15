رفع آثار حادث اصطدام سيارة بشخصين بطريق الإسماعيلية - القاهرة

رفعت الإدارة العامة للمرور آثار حادث اصطدام سيارة بشخصين في طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

كان لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بسحجات وكدمات، مساء اليوم، إثر اصطدام سيارة بهما بطريق "الإسماعيلية -القاهرة "، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "خ أ." 50 عامًا مقيم بدر القاهرة جثة هامدة.

وكشفت التحريات عن أنه أثناء عبور شخصين طريق القاهرة اتجاه العبور، اصطدمت بهما سيارة بسبب السرعة الزائدة؛ مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الثاني بسحجات وكدمات.