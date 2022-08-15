الإثنين 15 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

أعراض كورونا 2022.. أوجه التشابه مع نزلات البرد

كورونا
كورونا
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تختلف نسبة إصابات كورونا كل فترة عن الفترات الأخرى، إلا أنها تظل محط أنظار الكثيرين من المصريين الذين يتابعون عن كثب أرقام الإصابات والوفيات والتي أصبحت تُنشر بشكل أسبوعي وليس يومي، وفي ظل تقلب الموجات وظهور متحورات جديدة يبحث المصريون عن أعراض كورونا 2022 والمعلومات التي تنشرها منظمة الصحة العالمية عن المتحور أولًا بأول.

أعراض كورونا 2022

خلال الأيام الماضية، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن أعراض كورونا لهذا العام 2022، تتشابه مع أدوار البرد في أشياء كثيرة لكنها لا تؤثر على الجهاز التنفسي السفلي في أغلب الأوقات وذلك لدى معظم المصابين أي حوالي ما بين 85% و90% من الإصابات التي ترصدها وزارة الصحة كل أسبوع، مؤكدًا أن أعراض كورونا 2022 كالآتي:

  • التهاب الزور والحلق والحنجرة.
  • السعال.
  • العطس.
  • الرشح وسيلان الأنف.
  • تكسير الجسم.
  • ارتفاع درجة الحرارة.
  • الصداع.

وأكد "تاج الدين" أن هذه الأعراض التي تأتي لمصاب كورونا في الفترة الحالية، قد تستمر مدة نحو 5 أيام، وسرعان ما تختفي هذه الأعراض  مع الاهتمام بالتغذية الصحية وتناول مخفضات الحرارة عدة مرات في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن العالم يمر بموجة جديدة من إصابات كورونا وأن الفيروس لم ينتهِ بعد، بل ما زال موجودا كـ "وباء عالمي"، مؤكدًا وجود متحور بسيط من متحورات أوميكرون.

تشابه بينها وبين نزلات البرد

وأوضح "تاج الدين" أن الغالبية العظمى من مصابي كورونا أي حوالي ما بين 85% و90% تظهر عليهم أعراض بسيطة جدا تشبه إلى حدٍ كبير نزلات البرد، مؤكدًا أن أفضل ما يفعله المرء هذه الفترة هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وكذلك التزام العزل المنزلي الجزئي منعا لنقل العدوى للأسرة، ناصحًا كبار السن بأن يستشيروا الأطباء لوصف الأدوية السليمة للعلاج. 

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تُنبه على المواطنين باستمرار أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية خلال تعاملهم اليومي وذلك حرصًا على صحتهم وعدم انتشار وباء كورونا من شخصٍ لآخر ما يجعل أعداد الإصابات بكورونا ترتفع وهو ما تحاول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عدم حدوثه. 

كورونا متحورات منظمة الصحة العالمية أعراض كورونا 2022 السعال العطس أعراض كورونا

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