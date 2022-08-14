النيابة تعاين موقع حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

انتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة- منذ قليل- لمعاينة حريق شب داخل كنيسة أبوسيفين بإمبابة، كما انتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي وإعداد تقرير حول ملابسات الحريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق والوقوف على ملابسات، وتفاصيل الحريق وحصر الخسائر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وكان حريق قد اندلع صباح اليوم الأحد في كنيسة «أبوسيفين» في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وتقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.

وقال، عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، مضيفًا: «وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين».

وأجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدّم تعازيه في ضحايا الحادث، وأكّد خلال الاتصال قيام جميع مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.