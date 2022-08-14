الأحد 14 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

النيابة تعاين موقع حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

حريق كنيسة أبو سيفين
حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة
ads

انتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة- منذ قليل- لمعاينة حريق شب داخل كنيسة أبوسيفين بإمبابة، كما انتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي وإعداد تقرير حول ملابسات الحريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق والوقوف على ملابسات، وتفاصيل الحريق وحصر الخسائر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وكان حريق قد اندلع صباح اليوم الأحد في كنيسة «أبوسيفين» في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وتقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.

وقال، عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، مضيفًا: «وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين». 

وأجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدّم تعازيه في ضحايا الحادث، وأكّد خلال الاتصال قيام جميع مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

النيابة العامة الجيزة حريق شب كنيسة أبو سيفين المعمل الجنائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة في كف التغيير الوزاري

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه بالتعامل الفورى مع حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

الرئيس السيسي: أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة

نشوب حريق فى كنيسة أبوسيفين بإمبابة

الصور الأولى لموقع حريق حضانة بكنيسة «أبوسيفين»

متحدث «الكنيسة»: نبحث أسباب حريق كنيسة «أبوسيفين»

مصرع شخص وإصابة آخرين فى حريق كنيسة «أبوسيفين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رباط عنق بين القاهرة ومدريد

د. منى حلمى

عندما تختفى المحاكمات الأخلاقية لأجساد النساء

ماجد حبته

التعديل الوزاري

علي سعدة

ذكريات للنسيان

حسين دعسة

محاولة اغتيال سلمان رشدي في نيويورك.. المسرح الدامي!

صفاء النجار

كتابة الذات والتخييل فى رواية «اتبع قلبك»

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وبناء الدولة الديمقراطية

سارة شريف

الهدنة فى غزة والعيون على الضفة

صور

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى إطلاق نارعلى حافلة إسرائيلية بالقدس

66 ساعة من المواجهة.. قراءة فى نتائج العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة