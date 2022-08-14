وفاة سيدة وحفيدها فى حادث سيارة بنجع حمادى

لقيت ربة منزل وحفيدها مصرعهما دهسًا أمام سيارة ملاكي، صدمتهما أثناء محاولة عبورهما الطريق أمام كوبرى الرمل بنجع حمادي شمال قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع ربة منزل وحفيدها، أثناء محاولة عبورهما الطريق أمام كوبرى الرمل.

وتبين مصرع شكرية أبوالحمد أحمد، ٧٠ عامًا، مقيمة بحاجر الجبل، وآدم عمرو عبدالجيد، ٤ أعوام، مقيم بعزبة السلام، صدمتهما سيارة ملاكى مسرعة ولاذت بالفرار.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام؛ لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.